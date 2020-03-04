Украина

Предлагаем вашему вниманию составы команд на матч УПЛ.

Шахтер в рамках 21-го тура чемпионата Украины сыграет на своем поле с Днепром-1. Дмитрий Михайленко оставил Супрягу в запасе, а Луиш Каштру доверил место в старте Коноплянке и Майкону.

Шахтер: Пятов - Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Майкон, Степаненко — Тете, Тайсон, Коноплянка — Мораес.

Запасные: Трубин, Бондарь, Дентиньо, Марлос, Болбат, Бондаренко, Фернандо.

Днепр-1: Юрчук — Адамюк, Лопыренок, Логинов, Шаповал — Кравченко, Ди Франко — Чичиков, Вакулко, Назаренко — Хобленко

Запасные: Клищук, Гуйе, Батагов, Булеца, Коркишко, Тейлор, Супряга

Начало матча запланировано на 19:00 по киевскому времени. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.