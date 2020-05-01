Украина

Ассистент главного тренера Шахтера может перейти на другую футбольную должность.

Дарио Срна 1-го мая исполнилось 38 лет. Хорват рассказал о своих планах на следующий год и о том, как карантин повлияет на футбол.

"Что пожелал бы себе на следующий год? Во-первых, я хочу, чтобы клуб был доволен моей работой. Это самое важное. Мои амбиции сегодня – это амбиции Шахтера. Это красивый, яркий, атакующий футбол. Это развитие молодых футболистов. Дальше – посмотрим. Я буду честен со всеми и буду принимать решение о том, куда двигаться. Посмотрю, куда меня больше тянет: или главный тренер, или какая-то другая роль в футболе. Я понимаю, что у меня очень много футбольного опыта, но я также знаю, что еще молод и только учусь. И сейчас меня все устраивает. Я связан с Шахтером и всегда буду на той позиции, где смогу приносить максимальную пользу клубу"

"Как прошел первый год не игровой карьеры? Это тяжелый период для каждого футболиста: когда заканчивается карьера и ты стоишь перед выбором, что делать дальше. Мне повезло, я сразу получил работу в Шахтере – думать было некогда. Быстро переключился на то, что я больше не играю, что я не футболист. Понимал, что клуб многого от меня ждет, потому что приезжает новый главный тренер, который не знаком с футболистами, структурой клуба, не знает местного менталитета и чемпионата.

И, конечно, я старался каждый день, каждую минуту давать очень точную и конкретную информацию тренеру. Это моя работа. Кто-то может подумать, что она легкая, но это не так. Это непростой труд, но мне моя работа нравится. Мне очень приятно, что я попал в такой тренерский штаб и что мистер Каштру сразу сказал, что хочет видеть меня в команде. И вот сегодня мы со всеми ребятами лучшие друзья, делаем свою работу и стараемся показывать на тренировках, в играх качественный хороший футбол, который любят наши болельщики и наш президент клуба".







Как игроки проходят эту непростую ситуацию ввиду карантина? Все команды и футболисты во всем мире, за исключением двух-трех лиг, находятся в такой ситуации. Мы ничего не можем сделать, кроме как тренироваться индивидуально, придерживаться необходимых требований и ждать момента, когда будет дан "зеленый свет" и все вернется. Это и есть наша работа. Мы профессионалы, у нас есть контракты, поэтому надо выполнять свои обязанности. Точно так же, как футболисты Реала, Барселоны или Манчестера, надо быть профессионалом и думать о том, как остаться в форме к возобновлению сезона.



Как скажется пауза на футболе? В первое время что-то изменится – это 100 процентов. Но постепенно, я думаю, все станет на свои места. Футбол – это самый популярный спорт в мире. Это еще и большой бизнес, ведь здесь много спонсоров, много денег. Потому пару месяцев, наверное, будут матчи без зрителей, но потом, будем надеяться, все наладится и станет так, как раньше", — приводит слова Дари Срна официальный сайт Шахтера.

Ранее хорват заявил, что он — своего рода второй тренер "горняков".