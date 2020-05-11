Украина

Экс-коуч Черноморца готов попробовать себя в другом виде тренерской работы.

Слухи связывали Романа Григорчука с работой в сборной Азербайджана, но самому тренеру об этом ничего не известно.

"Я не придал этим публикациям особого значения. У меня никаких конкретных контактов с АФФА не было. Я даже не знаю ничего об этом списке (из 32-х кандидатов на пост – прим.). Я действительно ничего не могу сказать об этом", — заявил Григорчук в интервью Azerisport.

"Ко мне никто не обращался, никто не звонил. Возможно, мое имя попало туда после моего интервью, где я заявил, что готов работать в сборной, но не называл имя команды. Просто отметил, что чувствую себя готовым к этому. Возможно, после этого в СМИ и появились такие публикации".

Вместе с тем, Роман Иосифович не исключает, что попробует себя в национальной сборной.

"Раньше я не мог представить себя в национальной команде. Сейчас подобный вариант работы не исключаю. Это может быть очень интересная и насыщенная работа", — добавил специалист.

Последним местом работы Романа Григорчука была Астана, которую он покинул в январе этого года. Он также не стал исключать возвращение в УПЛ.