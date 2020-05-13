Украина

Украинский функционер прокомментировал проблему с болельщиками.

Бывший генеральный директор Зари Сергей Рафаилов поделился своим мнением о том, почему болельщики не ходят на матчи УПЛ.

"Почему болельщики не приходят на матчи? А у клубов есть деньги на это? Кто платит деньги, для того и играем.

Болельщики не ходят, потому что футбол неинтересен, играют одни и те же. Условного Иванова они сначала видят в Заре, потом в Десне, на следующий год – в Колосе. Одни и те же футболисты. Качественные иностранцы перестали сюда ехать, потому что идет война и денег нет.

А стадионы у нас какие? Фастфуды и рестораны есть в Одессе, Львове, Харькове и Киеве. А все остальные?" – рассказал Рафаилов в беседе с Виктором Вацко на канале Вацко Live.

Ранее сообщалось, что Рафаилов в грубой форме ответил президенту Ингульца Александру Поворознюку.

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