Украина

Полузащитник "горняков" рад первому выигранному чемпионству и полон амбиций выйти на поле.

Владислав Вакула ожидает, что получит игровую практику в футболке Шахтера в оставшихся матчах УПЛ.

"В отличном настроении готовимся к встрече с Динамо. Для меня это первое чемпионство в карьере. Эмоции до сих пор переполняют! Хочу посвятить медаль моим родителям. Это их заслуга, что я стал футболистом.

Очень хочется показать тренерскому штабу, что я достоин быть в составе. Думаю, в оставшихся матчах чемпионата возможность проявить себя получат ребята, которые мало играли на протяжении сезона. Буду продолжать работать и ждать своего шанса", — приводит слова Вакулы официальный сайт "горняков".

Матч Динамо — Шахтер начнется 4 июля в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.