Украина

Предыдущий рекорд установили в кампании-1993/1994.

В последнем туре украинской Премьер-лиги Динамо встретилось с Колосом, где потерпело поражение со счетом 2:0. Один из голов ковалевцы забили благодаря реализованному пенальти в исполнении Арни Вильхамссона на 71-й минуте.

Стоит отметить, что в сезоне-2019/20 в ворота "бело-синих" арбитры назначили восемь одиннадцатиметровых, из которых лишь один удалось парировать. Это стало новым рекордом столичного клуба.

Предыдущий рекорд Динамо по данному показателю составлял семь назначенных пенальти, а произошло это в далекой кампании-1993/1994.

Напомним, сегодня, 20 июля, стало известно об отставке Алексея Михайличенко с поста главного тренера киевского Динамо, несмотря на завоеванный Кубок Украины и второе место в турнирной таблице УПЛ.