sweet.tv —  це перший український онлайн-кінотеатр, який уклав прямі контракти з голлівудськими кіностудіями Disney, Paramount, Universal і Sony та створює ексклюзивний дубляж та озвучку культових фільмів і трейлерів державною мовою. На платформі доступні 227 каналів  українського національного і преміального HD-телебачення, а також контент у 4К. Компанія прагне надавати користувачам доступ до найкращого контенту на будь-який смак.

У жовтні sweet.tv розширює список спортивних каналів і запускає online трансляцію Футбол 1 і Футбол 2. Ці канали -  лідери за кількістю програм власного виробництва та офіційні транслятори Ліги чемпіонів УЄФА, Ліги Європи УЄФА, кваліфікації та фінальної частини Євро-2020, Української Прем'єр-Ліги, Суперкубка України, Ліги Націй УЄФА, італійської Серії А, бельгійської Ліги Жюпіле, іспанської Ла Ліги, німецької Бундесліги і французької Ліги 1. На матчах Еврокваліфікаціі, Ліги чемпіонів УЄФА, Ліги Європи УЄФА та української Прем'єр-ліги працюють передматчеві студії, а топ-матчі висвітлюються безпосередньо зі стадіон.

Всі матчі можна дивитися в HD якості на будь-яких пристроях (телевізор, планшет, комп'ютер, смартфон). А інтерфейс додатку sweet.tv – один із найбільш дружніх та інтуїтивно-зрозумілих на українському ринку. Ви за лічені хвилини зрозумієте, куди натискати та що робити. І ваша бабуся теж. На слабких пристроях  sweet.tv працює в 2 рази швидше аналогів. Крім цього, його робота залишається стабільною  навіть з мінімальною швидкістю інтернету, що дозволяє дивитись фільми, серіали та телеканали навіть у горах чи в дорозі. На sweet.tv онлайн-трансляції не зависають. Також є можливість поставити телеефір на паузу та переглядати передачі у записі впродовж 14 днів.

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