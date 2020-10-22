Украина

Відтепер користувачі національного онлайн-кінотеатру sweet.tv зможуть уболівати online за українські команди проти європейських клубів, слідкувати за матчами Ліги чемпіонів та Європи УЄФА, Суперкубка України, Ліги Націй УЄФА, італійської Серії А, бельгійської Ліги Жюпіле, іспанської Ла Ліги, німецької Бундесліги і французької Ліги 1.

sweet.tv — це перший український онлайн-кінотеатр, який уклав прямі контракти з голлівудськими кіностудіями Disney, Paramount, Universal і Sony та створює ексклюзивний дубляж та озвучку культових фільмів і трейлерів державною мовою. На платформі доступні 227 каналів українського національного і преміального HD-телебачення, а також контент у 4К. Компанія прагне надавати користувачам доступ до найкращого контенту на будь-який смак.

У жовтні sweet.tv розширює список спортивних каналів і запускає online трансляцію Футбол 1 і Футбол 2. Ці канали - лідери за кількістю програм власного виробництва та офіційні транслятори Ліги чемпіонів УЄФА, Ліги Європи УЄФА, кваліфікації та фінальної частини Євро-2020, Української Прем'єр-Ліги, Суперкубка України, Ліги Націй УЄФА, італійської Серії А, бельгійської Ліги Жюпіле, іспанської Ла Ліги, німецької Бундесліги і французької Ліги 1. На матчах Еврокваліфікаціі, Ліги чемпіонів УЄФА, Ліги Європи УЄФА та української Прем'єр-ліги працюють передматчеві студії, а топ-матчі висвітлюються безпосередньо зі стадіон.

Всі матчі можна дивитися в HD якості на будь-яких пристроях (телевізор, планшет, комп'ютер, смартфон). А інтерфейс додатку sweet.tv – один із найбільш дружніх та інтуїтивно-зрозумілих на українському ринку. Ви за лічені хвилини зрозумієте, куди натискати та що робити. І ваша бабуся теж. На слабких пристроях sweet.tv працює в 2 рази швидше аналогів. Крім цього, його робота залишається стабільною навіть з мінімальною швидкістю інтернету, що дозволяє дивитись фільми, серіали та телеканали навіть у горах чи в дорозі. На sweet.tv онлайн-трансляції не зависають. Також є можливість поставити телеефір на паузу та переглядати передачі у записі впродовж 14 днів.

Підключитися до онлайн-кінотеатру sweet.tv