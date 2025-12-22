Завершилася 1397 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко анонсувала, що кількість відключень електроенергії може зменшитися. За її словами, у результаті перегляду переліку об’єктів критичної інфраструктури вдалося вивільнити до 1 ГВт енергетичного ресурсу. Уряд поставив завдання до 24 грудня забезпечити його перенаправлення для потреб населення.

- Португалія готова зробити внесок розміром 50 мільйонів євро до механізму PURL («Список пріоритетних потреб України») — це програма, за якою партнери України закупляють американську зброю для українських військових. Окрім того, Португалія готова сама закупляти українське озброєння. Країна вирішила спрямовувати по 25 мільйонів євро щороку протягом п’яти років у межах ініціативи SAFE для закупівлі української оборонної продукції.

- Офіс омбудсмена України упродовж 2025 року провів понад 800 моніторингових візитів у всій Україні для перевірки можливих порушень прав дитини. За результатами перевірок повідомили, що майже кожен візит показав порушення.

- 20 грудня місцеві медіа Сумщини повідомили, що росіяни проникли в Грабовське на Сумщині, що розташовується всього за кілька кілометрів від кордону з росією, та вивезли всіх людей, які раніше підписали відмову від евакуації.

За даними українського омбудсмена Дмитра Лубінця, ще 18 грудня російські війська незаконно затримали близько 50 цивільних, утримували їх без доступу до засобів зв’язку та належних умов, а вже 20 грудня примусово вивезли до рф.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)



Загалом від початку цієї доби відбулося 220 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території.



Російські загарбники завдали 42 авіаційних ударів, скинувши при цьому 101 керовану бомбу. Крім цього, залучили для ураження 1684 дрони-камікадзе та здійснили 2467 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.



На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося дев’ять атак російських загарбників. Ворог здійснив 59 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, чотири з яких — із реактивних систем залпового вогню.



Сьогодні противник 12 разів атакував позиції наших захисників на Південно-Слобожанському напрямку у районах населених пунктів Сотницький Козачок, Вовчанськ, Приліпка та у бік Ізбицького й Григорівки. Один бій досі триває.



На Куп’янському напрямку ворог сьогодні здійснив шість наступальних дій у районі Степової Новоселівки та у бік Нової Кругляківки й Піщаного.



На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 13 штурмових дій противника у районах населених пунктів Рідкодуб, Новоєгорівка, Нововодяне, Зарічне, Середнє, Колодязі та у бік населеного пункту Коровин Яр.



На Слов’янському напрямку ворог десять разів атакував поблизу Дронівки, Сіверська, Виїмки та у бік Закітного.



На Краматорському напрямку противник тричі намагався йти вперед на позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка та Ступочки.



На Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 18 бойових зіткнень. Ворог штурмував позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.



На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 60 разів атакував у районах населених пунктів Никанорівка, Шахове, Мирноград, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка, Дачне та у бік Новопавлівки. У деяких локаціях бої тривають дотепер.



Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 128 окупантів, 107 з яких — безповоротно. Крім того, українські воїни знищили танк, бойову броньовану машину, десять одиниць автомобільної техніки, чотири термінали супутникового зв’язку, засіб РЕБ та три БпЛА, також наші захисники уразили 13 укриттів особового складу ворога.



На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили 18 атак загарбників у районах населених пунктів Філія, Зелений Гай, Піддубне, Соснівка, Вербове, Степове, Вишневе та Злагода, ще одне боєзіткнення триває дотепер.



На Гуляйпільському напрямку агресор 13 разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районах Варварівки, Зеленого та Гуляйполя.



На Оріхівському напрямку наші захисники відбили три атаки у районі Щербаків та у бік Приморського.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив три безрезультатні спроби наблизитись до позицій українських підрозділів у напрямку Антонівського мосту.



Слава українським захисникам та захисницям!

Слава Україні!