Евертон у рамках 17-го туру АПЛ мінімально поступився лондонському Арсеналу на власному полі.

Команда Мікеля Артети краще виглядала в плані атаки впродовж усього протистояння, але забити змогла лише із пенальті посеред першого тайму.

Решту атак "канонірів" колектив Девіда Моєса зумів стримати.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Евертон — Арсенал у рамках 16-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Евертон — Арсенал 0:1
Гол: Йокерес, 27 (пен)

Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Кін, Миколенко — Гарнер, Іроегбунам — Макніл (Діблінг, 75), Алькарас (Рель, 76), Гріліш — Баррі (Бету, 66)

Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Інкап'є, Калафіорі — Едегор (Меріно, 88), Субіменді, Райс — Сака, Йокерес (Жезус, 65), Троссар (Мартінеллі, 80)

Попередження: Миколенко, Тарковські — Йокерес, Мартінеллі