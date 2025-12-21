Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 20 грудня 2025 року.
21 грудня 2025, 08:40
Евертон у рамках 17-го туру АПЛ мінімально поступився лондонському Арсеналу на власному полі.
Команда Мікеля Артети краще виглядала в плані атаки впродовж усього протистояння, але забити змогла лише із пенальті посеред першого тайму.
Решту атак "канонірів" колектив Девіда Моєса зумів стримати.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Евертон — Арсенал у рамках 16-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:
Евертон — Арсенал 0:1
Гол: Йокерес, 27 (пен)
Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Кін, Миколенко — Гарнер, Іроегбунам — Макніл (Діблінг, 75), Алькарас (Рель, 76), Гріліш — Баррі (Бету, 66)
Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Інкап'є, Калафіорі — Едегор (Меріно, 88), Субіменді, Райс — Сака, Йокерес (Жезус, 65), Троссар (Мартінеллі, 80)
Попередження: Миколенко, Тарковські — Йокерес, Мартінеллі