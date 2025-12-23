Україна: Перша ліга

Після втрати лідерських позицій керівництво одеситів розглядає відставку коуча.

Одеський Чорноморець на порозі радикальних кадрових змін. Як повідомляє ТаТоТаке, керівництво моряків серйозно розглядає варіант звільнення головного тренера Олександра Кучера.

Причиною таких радикальних кроків стали незадовільні результати команди наприкінці першого кола. Після багатообіцяючого старту Чорноморець видав провальний відрізок у другій частині півріччя, що призвело до падіння у турнірній таблиці.

Наразі одесити опустилися на третє місце, дозволивши обійти себе київському Лівому Берегу. Така втрата позицій не входить у плани босів клубу, які розраховували на більш впевнене домінування.

За інформацією джерела, доля Олександра Кучера може вирішитися вже найближчими днями. У клубі вважають, що команді потрібен "струс", щоб повернутися до боротьби за найвищі сходинки.

Основним кандидатом на вакантну посаду називають Романа Григорчука. Повернення фахівця, з яким пов’язані найяскравіші сторінки сучасної історії Чорноморця(фінал кубка України сезону 2012-13), сприймається вболівальниками з великим ентузіазмом.

Досвідчений тренер вже не раз доводив своє вміння виводити одеський клуб із кризових ситуацій та будувати боєздатний колектив у найстисліші терміни.

Останнім місцем роботи Григорчука був ЛНЗ. Наставник очолив черкаський клуб восени минулого року та допоміг зберегти місце в УПЛ. Роман Йосипович покинув ЛНЗ за обопільною згодою двох сторін навесні 2025 року.