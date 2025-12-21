Україна

Фабріс Тамба може переїхати до України.

Вінгер північномакедонської Шкендії Фабріс Тамба може продовжити свою кар'єру в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє FootMercato.

За інформацією джерела, у послугах 21-річного сенегальця зацікавлений черкаський ЛНЗ, який вже зробив офіційну пропозицію щодо трансферу футболіста, яку було прийнято.

Для продовження трансферної історії необхідне схвалення з боку нападника, який перебрався до Шкендії минулої зими.

У нинішньому сезоні Тамба провів 27 матчів, у яких забив дев'ять голів та віддав одну гольову передачу.

Нагадаємо, раніше ЛНЗ продав свого форварда Проспера Обаха до донецького Шахтаря.