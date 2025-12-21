Фабріс Тамба може переїхати до України.
Фабріс Тамба, Getty Images
21 грудня 2025, 13:22
Вінгер північномакедонської Шкендії Фабріс Тамба може продовжити свою кар'єру в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє FootMercato.
За інформацією джерела, у послугах 21-річного сенегальця зацікавлений черкаський ЛНЗ, який вже зробив офіційну пропозицію щодо трансферу футболіста, яку було прийнято.
Для продовження трансферної історії необхідне схвалення з боку нападника, який перебрався до Шкендії минулої зими.
У нинішньому сезоні Тамба провів 27 матчів, у яких забив дев'ять голів та віддав одну гольову передачу.
Нагадаємо, раніше ЛНЗ продав свого форварда Проспера Обаха до донецького Шахтаря.