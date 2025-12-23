Україна

Василь Баранов поділився своїми думками після першої половини сезону.

Головний тренер Кудрівки Василь Баранов підбив підсумки першої половини дебютного сезону в українській Прем'єр-лізі.

"Звичайно, це історія, яку ми разом написали з клубом, з керівництвом, з гравцями, що команда з селища грає в УПЛ. Звичайно, був емоційний плей-оф, коли ми зрозуміли, що ми вже пройшли.

Зараз, відкатуючи назад ці емоції, то, напевно, ми не розуміли, що ми зробили. Потім прийшло розуміння, і, думаю, що ми непогано підготувалися, особливо до перших стартів, коли нас ще не сприймали як команду, як гравців, як клуб, нас ще не знали. Ми непогано стартували.

Потім, коли до нас уже ставилися по-іншому, звичайно, нам стало тяжче грати, але ми завжди намагаємося виходити і грати, не дивлячись на те, хто є суперником. Ми не хочемо просто отримати досвід – ми хочемо тут залишитися. Тут дуже класно, і ми все робимо для того, щоб залишитися в УПЛ. Хочеться уникнути перехідних ігор. Якщо ми дуже гарно підготуємося взимку і зможемо потрапити повище – чому ні. Ми хочемо залишатися тут якомога довше, і при цьому не просто залишитися, а ще й розвиватися.

Звичайно, хочеться, щоб ми не потрапили в зону перехідних ігор. В нас дуже непоганий старт був, зараз результати не найкращі, але дивлячись на нашу гру – то в цих останніх іграх, у яких ми поступилися, ми показували дуже непогану змістовну гру для команди, яка вийшла з Першої ліги.

По відчуттях, у грі з ЛНЗ ми не заслуговували на поразку. Також я думаю, що і з Рухом ми на м’ячі дуже якісну гру показали, але трішки легко пропускали м’ячі. Це заслуга, звичайно, і футболістів Руха, але і наші помилки теж були. Але гра, яку ми демонструємо, надихає нас на те, що ми можемо виконати ці завдання, які стоять перед командою", — наводить слова Баранова прес-служба клубу.

Після 16 турів Кудрівка набрала 15 очок і посідає 13 місце у турнірній таблиці УПЛ.