Черкаський клуб за крок до підписання опорника Тренчина Адама Якубу, на якого претендували представники найсильніших ліг Європи.

За інформацією джерела ТаТоТаке, якщо не виникне форс-мажорів, найближчим часом клуб офіційно оголосить про свій перший зимовий трансфер.

Новачком команди стане 20-річний нігерійський півзахисник Адам Якубу. Цей перехід можна вважати справжньою перемогою селекційного відділу черкасців. Попри юний вік, Якубу вже встиг привернути увагу скаутів із провідних чемпіонатів.

За даними інсайдерів, за розвитком кар'єри нігерійця активно стежили клуби англійської Прем'єр-ліги (АПЛ), Чемпіоншипу, бельгійської Жюпіле Ліги, а також празька Славія. Проте саме ЛНЗ виявився найбільш конкретним та наполегливим у переговорах.

Повідомляється, що футболіст уже зробив вирішальний крок до переходу — напередодні він успішно пройшов медичний огляд у Словаччині. Якубу покликаний цементувати центр поля черкаського колективу, додавши команді фізичної міці та надійності в руйнуванні атак суперника.