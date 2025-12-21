Україна

За лідера захисту Колоса, яким раніше цікавилося київське Динамо, житомирський клуб готовий викласти не менше 2 мільйонів доларів.

Житомирське Полісся націлилося на підсилення лінії захисту одним із найбільш стабільних легіонерів чемпіонату України.

Як повідомив журналіст Михайло Співаковський у ТаТоТаке, клуб веде активну роботу над підписанням центрального захисника ковалівського Колоса та збірної Косова Іліра Краснічі.

За інформацією джерела, Полісся наразі діє найбільш конкретно серед усіх претендентів на 25-річного футболіста. Житомиряни вже вступили в офіційні перемовини з Колосом. Очікується, що ринкова вартість гравця для внутрішнього трансферу складе щонайменше 2 мільйони доларів.

Варто нагадати, що Краснічі тривалий час перебував у шорт-листах київського Динамо та низки інших клубів, проте саме фінансові можливості та наполегливість Полісся роблять їх фаворитами в боротьбі за гравця.

Співаковський звернув увагу на певну невідповідність цього трансферу попереднім планам клубу. Полісся тривалий час шукало лівоногого центрального захисника, оскільки на цій позиції в команді є лише Данило Бескоровайний.

"Адаптованість Краснічі, його інтелект, професіоналізм ніяк не змінять того, що робоча нога у нього — права. Хіба що Полісся не впевнене, що зможе продовжити Сергія Чоботенка. Це для мене єдине пояснення цій ситуації", — зазначив журналіст.

Головним козирем Краснічі є його повна адаптованість до українського футболу та вимог УПЛ. За час виступів у Ковалівці він зарекомендував себе як надійний оборонець із гарним першим пасом. У цьому сезоні косовар відіграв 14 матчів та забив один мʼяч у ворота Кривбаса.