Пилип Будківський підбив підсумок першій частині чемпіонату.

Капітан та нападник луганської Зорі Пилип Будківський підбив підсумки першої половини сезону.

"З приходом нового головного тренера у нас трошки змінився стиль гри, тренувальний процес. Кожен тренер приходить і змінює свій стиль, показує те, що він хоче на футбольному полі. Ми адаптувалися до цього. Хтось уже був знайомий з ним, хтось тільки познайомився. Він подивився, як ми працюємо під його керівництвом. На мою думку, він може бути задоволеним, може, десь нам чогось і не вистачало, але я думаю, що ще у нас буде час підготуватися, більш адаптуватися і показати більш прогресивний футбол.

У нас були такі ігри, де ми не змогли дотиснути, десь трошки втрачали концентрацію. Але це також десь залежить від нашої команди, як ми адаптуємося на полі, на рахунок, і десь нам треба дотиснути – нам цього не вистачало. Десь треба просто було дотримати результат – ми також трошки втрачали концентрацію. Але ми також це аналізуємо і розуміємо, що можемо це покращити.

Тяжкий момент, коли не стало Володимира Білоцерковця? Усі розуміли, що така трагедія прийшла в наш клуб, всі були в шоці – це мінімум. Футболісти разом провели тренувальний збір, повернулися – і тут така трапилася трагедія. Десь і згуртувало, і розуміли, що це вдарить трошки по команді, але ми зібралися – було це перед грою з Кудрівкою, – ми перемогли і присвятили йому перемогу. Хочеться, щоб багато перемог ми йому присвячували, тому що людина була з нами в одному колективі, була одна сім’я, і залишається нашою сім’єю. Завжди будемо пам’ятати Володимира. Дай Бог, щоб більше ніколи не траплялося таких трагедій і ми розуміли, що треба цінувати життя та бути одним цілим.

Як бути одним з найкращих бомбардирів чемпіонату в 33 роки? Тренуватися, віддавати все, що від тебе залежить, на футбольному полі, не опускати руки і розуміти, що футбольна кар’єра – не довговічна. Коли я в 20 приходив, я розумів, що можу пограти ще багато років, але воно так раз-два – і вже 33. Тому треба цінувати час на футбольному полі і тренувальний час, бо цим усі будуть сумувати. Це робота, хобі і просто та внутрішня енергія, яка є – те, що ти займаєшся цим усе життя", — наводить слова Будківського прес-служба клубу.

Після 16 турів Зоря набрала 23 очки та займає восьме місце у турнірній таблиці УПЛ.