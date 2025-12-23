Україна

Єгор Твердохліб та Артур Микитишин приєднаються до складу підопічних Пономарьова.

Як стало відомо, журналісту Віктору Вацку, клуб досяг принципової згоди з криворізьким Кривбасом щодо переходу одразу двох виконавців — Єгора Твердохліба та Артура Микитишина.

Обидва футболісти є важливими активами команди, проте черкаський клуб виявив серйозну зацікавленість у їхніх послугах для зміцнення атакуючого потенціалу.

Єгор Твердохліб — один із найяскравіших атакувальних півзахисників минулого сезону, який приєднався до Кривбасу після успішних виступів за Минай. Його вміння завершувати атаки та гра в межах штрафного майданчика роблять його цінним підсиленням для будь-якого клубу УПЛ. Наразі Єгор очолює гонку бомбардирів маючи у своєму активі 7 мʼячів.

Артур Микитишин — швидкісний вінгер, вихованець академії Шахтаря. Він відомий своїм дриблінгом та здатністю загострювати гру на флангах. Микитишин уже мав досвід виступів за різні українські та закордонні клуби, і його універсальність стане в пригоді тренерському штабу ЛНЗ.

За інформацією джерела, клуби вже владнали основні фінансові питання. Наразі очікується фіналізація особистих контрактів гравців та офіційне оголошення від прес-служб.