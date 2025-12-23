Німеччина

Півзахисник Баварії впевнено переміг у голосуванні, випередивши Баумгартнера та Арнаутовича.

Хавбек мюнхенської Баварії Конрад Лаймер визнаний найкращим футболістом Австрії за підсумками року.

У голосуванні 28-річний півзахисник здобув переконливу перемогу, набравши 51 бал. Другу сходинку посів представник РБ Лейпцига Крістоф Баумгартнер (16 очок), а трійку лідерів замкнув досвідчений форвард Црвени Звезди Марко Арнаутович (15 очок).

"Для мене велика честь отримати цю нагороду. Це потужний стимул продовжувати рухатися вперед і ставати кращим", — прокоментував своє досягнення Конрад Лаймер.

У поточному сезоні Бундесліги австрієць провів за "ротен" 14 поєдинків, у яких записав на свій рахунок два забиті м'ячі та три результативні передачі.

