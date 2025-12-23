Україна

Півзахисник збірної України не хоче залишати клуб безкоштовно і прагне, щоб кияни отримали гідну компенсацію за його майбутній трансфер.

Один із ключових гравців київського Динамо Микола Шапаренко прийняв принципове рішення щодо свого майбутнього в клубі.

Як повідомив Ігор Циганик у своїй авторській програмі, 26-річний хавбек погодився на пролонгацію угоди з біло-синіми. Головною причиною такого кроку стала не фінансова вигода гравця, а його бажання віддячити клубу.

Шапаренко свідомо відмовився від варіанту дочекатися завершення чинного контракту, щоб піти в європейський чемпіонат на правах вільного агента. Натомість Микола прагне, щоб Динамо змогло заробити на його переході в майбутньому, зберігши за собою право на ринкову трансферну вартість.

Така позиція футболіста є рідкісним проявом професіоналізму та відданості в сучасному футболі. Продовження контракту дозволить киянам вести переговори з потенційними покупцями з Європи з позиції сили, не побоюючись втратити провідного виконавця за безцінь.

Нагадаємо,раніше була інформація, що турецький Бешикташ зацікавлений у придбанні українця. У нинішній кампанії Шапаренко відіграв у футболці киян 16 ігор у всіх турнірах, забив 2 мʼячі та віддав 4 результативні передачі.

Контракт з Динамо розрахований до літа 2026 року. Експерти з Transfermarkt оцінюють Миколу у 8 млн євро.