Стамбульський гранд, який уже кілька разів отримував відмову від київського Динамо, знову розглядає кандидатуру українського хавбека для підсилення взимку.

Півзахисник київського Динамо та збірної України Микола Шапаренко вкотре опинився у сфері інтересів турецького Бешикташа.

Як повідомив відомий турецький журналіст Фірат Гунаєр, стамбульський клуб розглядає можливість повернення до переговорів щодо 27-річного футболіста під час зимового трансферного вікна. Інтерес Бешикташа до Шапаренка має тривалу історію.

За даними інсайдера, керівництво орлів уже щонайменше 2-3 рази намагалося офіційно оформити перехід українця протягом останніх трансферних циклів. Проте попередні спроби завершувалися без успіху — переважно через високу ціну, яку виставляло Динамо, та бажання самого гравця дочекатися пропозицій із топ-5 ліг Європи.

Наразі ситуація отримала новий поштовх. Повідомляється, що агенти, які представляють інтереси Шапаренка, знову запропонували послуги гравця Бешикташу. Для стамбульського клубу Шапаренко є ідеальним кандидатом на роль креативного лідера в центрі поля.

Враховуючи досвід Миколи у єврокубках та його статус у збірній, він може стати ключовим підсиленням для боротьби Бешикташа за чемпіонство в Туреччині.

З боку Динамо позиція залишається незмінною: клуб готовий відпустити свого лідера лише за умови гідної фінансової компенсації. Проте, оскільки контракт гравця поступово наближається до завершення, зимове вікно може стати останнім шансом для киян отримати за нього ринкову ціну.

У нинішній кампанії Шапаренко відіграв у футболці киян 16 ігор у всіх турнірах, забив 2 мʼячі та віддав 4 результативні передачі. Контракт з Динамо розрахований до літа 2026 року. Експерти з Transfermarkt оцінюють Миколу у 8 млн євро.