Норвезький форвард Атлетіко Мадрид готовий змінити Ла Лігу на чемпіонат Туреччини, але висунув високі фінансові вимоги.
Александер Серлот, getty images
23 грудня 2025, 16:59
Нападник Атлетіко Мадрид Александер Серлот може залишити іспанську команду вже цієї зими. Причиною можливого трансферу називають непрості стосунки футболіста з головним тренером "матрацників" Дієго Сімеоне.
Головним претендентом на 30-річного норвежця є стамбульський Фенербахче. За інформацією журналіста Ягиза Сабункуоглу, Серлот відкритий до переїзду в Туреччину, проте хоче отримати дуже вигідний контракт. Форвард запросив у керівництва "жовтих канарок" річну зарплату в розмірі 12 мільйонів євро.
У поточному сезоні Серлот провів за мадридський клуб 22 матчі в усіх турнірах, у яких відзначився п'ятьма забитими м'ячами та однією результативною передачею. Атлетіко Мадрид, за чутками, готовий відпустити гравця, якщо отримає пропозицію в районі 35 мільйонів євро.
