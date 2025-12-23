Туреччина

Норвезький форвард Атлетіко Мадрид готовий змінити Ла Лігу на чемпіонат Туреччини, але висунув високі фінансові вимоги.

Нападник Атлетіко Мадрид Александер Серлот може залишити іспанську команду вже цієї зими. Причиною можливого трансферу називають непрості стосунки футболіста з головним тренером "матрацників" Дієго Сімеоне.

Головним претендентом на 30-річного норвежця є стамбульський Фенербахче. За інформацією журналіста Ягиза Сабункуоглу, Серлот відкритий до переїзду в Туреччину, проте хоче отримати дуже вигідний контракт. Форвард запросив у керівництва "жовтих канарок" річну зарплату в розмірі 12 мільйонів євро.

У поточному сезоні Серлот провів за мадридський клуб 22 матчі в усіх турнірах, у яких відзначився п'ятьма забитими м'ячами та однією результативною передачею. Атлетіко Мадрид, за чутками, готовий відпустити гравця, якщо отримає пропозицію в районі 35 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Фенербахче розглядає Довбика як потенційне зимове підсилення атаки.