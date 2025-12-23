Німеччина

Гравець може змінити команду вже під час січневого трансферного вікна.

Ель-Шадаль Бітшіабу може змінити клуб уже в січневому трансферному вікні.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, 20-річний центральний захисник РБ Лейпциг входить до списку гравців, за ситуацією яких уважно стежать клуби АПЛ. В останні дні представники Прем’єр-ліги вже запитували про можливі варіанти щодо майбутнього французького футболіста.

Зазначається, що сам Бітшіабу незадоволений кількістю ігрового часу в німецькому клубі. У поточному сезоні він провів лише п’ять матчів за РБ Лейпциг, у двох із них виходив у стартовому складі. Результативними діями оборонець не відзначався.

Бітшіабу приєднався до РБ Лейпциг влітку 2023 року, перейшовши з ПСЖ за 15 мільйонів євро. Його контракт із клубом чинний до 30 червня 2029 року.