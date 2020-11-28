Украина

Football.ua представляет анонс 11-го тура УПЛ, где встрется Днепр-1 и Шахтер.

Молодая команда Игора Йовичевича попробует заработать очки в непростом матче против донецкого Шахтера.

Днепр-1 – Шахтер

Суббота, 28 ноября, 19:30. Днепр-Арена, Днепр. Денис Шурман – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Униан.

На неделе донецкий Шахтер провел тяжелый выездной поединок против Боруссии из Менхенгладбаха. "Горняки" вновь крупно проиграли немецкой команде в Лиге чемпионов. На сей раз со счетом 0:4. Потому функциональное и моральное состояние команды на данный момент находится на достаточно низком уровне. С одной стороны, возможно, это плюс для Днепра-1, но с другой – Шахтер всеми силами будет пытаться вернуть себе уверенность в своих силах за счет победы в предстоящем поединке.

Днепр-1 после назначения Игора Йовичевича на пост главного тренера команды имел небольшой всплеск хороших результатов – ничья с Ворсклой, победы над Десной и над Львовом. Но потом последовала серия поражений от Динамо, Колоса и Миная. Видно, что хорватский наставник сейчас находится в активном процессе перестройки команды. Днепр-1 очень неплохо выглядит в атаке, играет в комбинационный интересный футбол, но при этом испытывает большие трудности в обороне. Учитывая этот факт, вполне можно предположить, что матч будет результативный и голов будет много.

Как говорится, класс есть класс. Шахтер просто обязан набирать три очка в матче против Днепра-1. Обязывает "горняков" и турнирное положение. Вполне вероятно, что киевское Динамо, которое сыграет перед поединком Шахтера, может потерять очки в матче против Ворсклы, а это отличный шанс сократить отставание, а может и вовсе догнать киевлян в турнирной таблице. Конечно, большой проблемой для Шахтера может стать отсутствие Жуниора Мораеса, который отбывает дисквалификацию за красную карточку в прошлом матче против Александрии. Но и у Днепра-1 есть очень важные игроки, которые по той же причине не смогут принять участие в матче – это Александр Назаренко и Алексей Хобленко.

Статистика личных противостояний

Всего игр в УПЛ: 2 (0 побед Днепра-1, 0 ничьих, 2 победы Шахтера), забитые голы 1:6

На поле Днепр-1: 1 матч (1 победа Шахтера), забитые голы 0:2

На поле Шахтера: 1 матч (1 победа Шахтера), забитые голы 1:4

Самый результативный матч: победа Шахтера 4:1 (2020)

прогноз 1:3

Сергей Горбаченко, Football.ua