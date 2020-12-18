Украина

Специалист поделился планами команды на зимний перерыв.

Генеральный директор луганской Зари Станислав Оганов подвел итоги первой половины сезона и рассказал о планах команды на зимний перерыв.

"Подведение итогов хочу разделить не несколько составляющих. И начну с финансовой части. Отвечу всем скептикам, которые предрекали нам неудачи: никаких финансовых проблем в футбольном клубе Заря нет. Нет проблем ни по заработной плате, ни по премиальным. Заря выполняет ежемесячно контрактные обязательства перед футболистами, тренерским штабом и персоналом.

Еще один вопрос, который очень интересует болельщиков – это будущее Виктора Скрипника. Еще раз отмечу: у главного тренера действующий контракт с клубом до 30 июня 2022 года и никуда уходить он не собирается. Перед игрой те люди, которые написали, что Скрипник не прилетел, наверное, из-за пробок просто опоздали в аэропорт. Мы прилетели вместе с командой, ребята поехали в отель, а я вместе с главным тренером поехал на встречу с президентом клуба. Возле отеля нас не увидели и озвучили неправдивую информацию. Любую информацию нужно проверять и слухи не распространять".

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"По прилету в Киев состоялась наша встреча с президентом. Мы провели долгий разговор. Евгений Борисович полностью доверяет тренерскому штабу. Кадровый вопрос в системе футбольного клуба в некотором виде изменится. Мы пришли к тому мнению, что где-то пять футболистов нас, скорее всего, покинут. Вследствие этого, будет проведена селекционная работа. Была достигнута договорённость об усилении команды. Те позиции, которые будут необходимы Виктору Скрипнику для усиления, он обозначит. Это будет максимум 3-4 футболиста.

Мы продлили контракт с Никитой Шевченко. Его контракт будет действовать до 30 июня 2023 года. Кроме того, возвращаем из аренды Владислава Емца, который находился в Колосе и продлим с ним контракт. Кроме того, есть несколько футболистов у которых остались полугодичные контракты. Мы ведем с ними переговоры. Надеюсь, в ближайшее время даже до отъезда на сборы, контракты с ними мы переподпишем".

Также специалист рассказал, где команда проведет сборы в зимнее межсезонье.

"Сейчас у Зари начался отпуск, который продлится до 5 января. В этот день команда соберется и уже 7 января улетит в Турцию. Иностранные футболисты присоединятся к нам уже за рубежом. Всё это связано с непростой эпидемиологической ситуацией, необходимостью тестов и так далее.



Команда будет находиться в Турции в течение месяца. После двухнедельных тренировок, я думаю, у ребят будет три дня выходных. Но, опять же, возвращаться в Украину команда не будет в эти три дня, так как, вы сами понимаете, ситуация сейчас с пандемией очень непростая. Мы не хотим сейчас лишних разъездов. 7 февраля команда вернётся в Запорожье и начнёт подготовку к первой календарной игре 2021 года. 13 февраля – базовый день встречи с Десной", — сказал Оганов в интервью пресс-службе Зари.