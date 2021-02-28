Украина

Football.ua представляет анонс центрального матча 16-го тура УПЛ между Шахтером и Зарей.

В 16-м туре украинские болельщики увидят одно из самых ярких и красочных противостояний всего нашего чемпионата – матч Шахтера и Зари.

Шахтер – Заря

Воскресенье, 28 февраля, 17:00. НСК Олимпийский, Киев. Екатерина Монзуль – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Донецкий Шахтер по котировкам букмекеров – безоговорочный фаворит предстоящего противостояния. Но есть сомнения, что команде Луиша Каштру удастся добыть легкую победу. Статистика противостояний последних лет говорит о том, что Виктор Скрипник научился играть против Шахтера и знает, как нейтрализовать сильные стороны соперника, дабы заработать нужный результат.

В 2020-м году команды между собой играли трижды – 2 ничьих и победа Зари. Последние три очка в матче против луганчан "горняки" добывали в декабре 2019-го года.

Сюда же добавляем удачный старт Зари во второй половине сезона и отсутствие еврокубков. Заря имела недельный цикл подготовки к Шахтеру. Донецкий коллектив такой роскошью похвастать не может. В минувший четверг команда Луиша Каштру в домашнем поединке обыграла Маккаби из Тель-Авива и вышла в следующий раунд Лиги Европы.

Дисквалифицированных игроков у команд нет. У Шахтера по-прежнему остается под вопросом выход Тараса Степаненко, который пропустил матч против Маккаби из-за повреждения. У Зари ощутимых потерь нет. После дисквалификации вернулись Абу Ханна и Иванисеня.

Матч Шахтер – Заря не просто так носит статус центрального матча тура. Наверняка, игра обеих команд доставит удовольствие украинским болельщикам. Надеемся, что уровень футбола в этот вечер будет находится на должном уровне, а выиграет сильнейший. Хотя вполне логичным исходом данного противостояния видится результативная ничья.

Статистика личных встреч

Всего игр в УПЛ: 45 (36 побед Шахтера, 3 ничьих, 6 побед Зари), забитые голы 108:31

На поле Шахтера: 22 (17 побед Шахтера, 2 ничьих, 3 победы Зари), забитые голы 51:16

Самый результативный матч: победа Шахтера 7:1 (2015)

прогноз 2:2

Сергей Горбаченко, Football.ua