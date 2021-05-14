Украина

Президент УАФ высказался о проведении финала Кубка Украины, который прошел в Тернополе.

В финале Кубка Украины киевское Динамо одержало минимальную победу над луганской Зарей в дополнительное время и стало обладателем данного трофея.

Президент Украинской ассоциации футбола поделился эмоциями от данного противостояния.

"Вся страна видела отличный подарок для болельщиков "файного міста Тернопіль". Настоящий финал, настоящая игра с дополнительным временем. Все супер!" — заявил Павелко в программе Футбол NEWS.

Напомним, что многие болельщики, включая фанатов луганской Зари, накануне были недовольны отсутствием билетов в продаже и организацией финала Кубка Украины.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Динамо Киев — Заря вы можете на Football.ua.