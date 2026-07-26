Колишній вінгер Манчестер Юнайтед може продовжити кар’єру в чемпіонаті Катару.
Санчо, gettyimages
26 липня 2026, 22:40
Джейдон Санчо
отримав пропозицію від катарського Аль-Райяна.
Про це повідомляє Foot Mercato
.
За інформацією джерела, 26-річний англійський вінгер
перебуває у статусі вільного агента після відходу з Манчестер Юнайтед цього літа
. Повідомляється, що Аль-Райян уже звернувся до футболіста з офіційною пропозицією та сподівається переконати його продовжити кар’єру в Катарі.
Наразі рішення Санчо щодо свого майбутнього ще не ухвалене. У минулому сезоні вінгер провів 39 матчів в оренді за Астон Віллу в усіх турнірах, відзначившись 3 голами і однією результативною передачею.