Джейдон Санчо отримав пропозицію від катарського Аль-Райяна. Про це повідомляє Foot Mercato.

За інформацією джерела, 26-річний англійський вінгер перебуває у статусі вільного агента після відходу з Манчестер Юнайтед цього літа. Повідомляється, що Аль-Райян уже звернувся до футболіста з офіційною пропозицією та сподівається переконати його продовжити кар’єру в Катарі.

Наразі рішення Санчо щодо свого майбутнього ще не ухвалене. У минулому сезоні вінгер провів 39 матчів в оренді за Астон Віллу в усіх турнірах, відзначившись 3 голами і однією результативною передачею. 