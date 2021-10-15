Украина

В рамках центрального поединка 11-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер встретится с луганской Зарей на киевском стадионе НСК Олимпийский.

Тренерский штаб "горняков" во главе с Роберто Де Дзерби определился со списком футболистов, которые могут принять участие в предстоящей встрече с подопечными Виктора Скрипника.

Стоит отметить отсутствие в заявке Шахтера левого защитника Виктора Корниенко и полузащитника Артема Бондаренко, тогда как нападающий Фернандо и левый латераль Исмаили могут появиться на футбольном поле.

Напомним, матч Шахтер — Заря состоится в пятницу, 15 октября, в 17:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного противостояния.