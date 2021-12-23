Украина

Дирекция Премьер-Лиги сформировала даты 19 и 20 туров чемпионата.

Дирекция Украинской Премьер-Лиги утвердила даты и время проведения 19 и 20 туров чемпионата.

Таким образом, чемпионат Украины возобновится матчем между Минаем и Зарей. Девятнадцатый тур будет сыгран в течении четырех дней, а двадцатый тур займет три игровых дня.

19 тур

25 февраля (пятница)

Минай — Заря, 19:30

26 февраля (суббота)

Динамо Киев — Ингулец, 14:00

Металлист 1925 — Шахтер 17:00

Александрия — ПФК Львов, 19:30

27 февраля (воскресение)

Рух — Колос, 14:00

СК Днепр-1 — Десна, 17:00

Ворскла — Верес, 19:30

28 февраля (понедельник)

Черноморец — Мариуполь, 19:30

20 тур

5 марта (суббота)

Минай — Верес, 14:00

Александрия — Колос, 17:00

Заря — Мариуполь, 19:30

6 марта (воскресение)

Ингулец — ПФК Львов, 14:00

Шахтер — Черноморец, 17:00

Десна — Динамо Киев, 19:30

7 марта (понедельник)

Рух — СК Днепр-1, 17:00

Металлист 1925 — Ворскла, 19:30