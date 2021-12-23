Дирекция Премьер-Лиги сформировала даты 19 и 20 туров чемпионата.
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23 декабря 2021, 09:41
Дирекция Украинской Премьер-Лиги утвердила даты и время проведения 19 и 20 туров чемпионата.
Таким образом, чемпионат Украины возобновится матчем между Минаем и Зарей. Девятнадцатый тур будет сыгран в течении четырех дней, а двадцатый тур займет три игровых дня.
19 тур
25 февраля (пятница)
Минай — Заря, 19:30
26 февраля (суббота)
Динамо Киев — Ингулец, 14:00
Металлист 1925 — Шахтер 17:00
Александрия — ПФК Львов, 19:30
27 февраля (воскресение)
Рух — Колос, 14:00
СК Днепр-1 — Десна, 17:00
Ворскла — Верес, 19:30
28 февраля (понедельник)
Черноморец — Мариуполь, 19:30
20 тур
5 марта (суббота)
Минай — Верес, 14:00
Александрия — Колос, 17:00
Заря — Мариуполь, 19:30
6 марта (воскресение)
Ингулец — ПФК Львов, 14:00
Шахтер — Черноморец, 17:00
Десна — Динамо Киев, 19:30
7 марта (понедельник)
Рух — СК Днепр-1, 17:00
Металлист 1925 — Ворскла, 19:30