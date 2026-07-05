Україна

До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 5 липня, розпочавшись о 12:00.

Сьогодні, 5 липня, черкаський ЛНЗ проведе свій третій контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.

Суперником для команди Віталія Пономарьова буде словенський Копер. Матч розпочнеться о 12:00.

Онлайн трансляція матчу ЛНЗ — Копер:

За підсумками минулого сезону УПЛ ЛНЗ посів другу сходинку, тоді як Копер був другим в словенській Першій лізі.