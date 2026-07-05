До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 5 липня, розпочавшись о 17:00.
фото ФК Харків
05 липня 2026, 11:33
Сьогодні, 5 липня, Харків проведе свій другий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.
Суперником для команди Младена Бартуловича буде швейцарський Янг Бойз. Матч розпочнеться о 17:00.
Онлайн трансляція матчу Харків — Янг Бойз:
За підсумками минулого сезону УПЛ Харків посів п’яту сходинку, тоді як Янг Бойз був шостим у швейцарській Суперлізі.