Україна

До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 5 липня, розпочавшись о 17:00.

Сьогодні, 5 липня, Харків проведе свій другий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.

Суперником для команди Младена Бартуловича буде швейцарський Янг Бойз. Матч розпочнеться о 17:00.

Онлайн трансляція матчу Харків — Янг Бойз:

За підсумками минулого сезону УПЛ Харків посів п’яту сходинку, тоді як Янг Бойз був шостим у швейцарській Суперлізі.