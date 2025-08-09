Україна

Football.ua представляє прев'ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 8 серпня, розпочавшись о 15:30.

У рамках другого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Черкасах місцевий ЛНЗ прийматиме кам'янець-подільський Епіцентр.

СУБОТА, 9 СЕРПНЯ, 15:30. ЧЕРКАСИ-АРЕНА, ЧЕРКАСИ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДМИТРО КУБРЯК (ОДЕСА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Черкаський клуб відкрив свій третій і водночас перший під керівництвом Віталія Пономарьова сезон чемпіонату України виїзним матчем проти луганської Зорі в Києві тижнем раніше. "Бузкові", як і їхній сьогоднішній суперник, не порадували результативними ударами в першому турі, але ЛНЗ, на відміну від Епіцентру, бодай набрав один заліковий бал.

Помітна й доволі непогана, принаймні на папері, робота черкаського клубу на трансферному ринку рано чи пізно має дати свої плоди. Очевидно, що в подібних до сьогоднішнього протистояннях "бузкові" сподіваються набирати максимально можливу кількість очок, хоча й недооцінювати Епіцентр точно не варто.

Саме це клуб із Кам'янця-Подільського підтвердив у своєму дебютному матчі в головному за статусом дивізіоні України. Можливо, колектив Сергія Нагорняка й не мав значних шансів обіграти донецький Шахтар, але все одно дав бій гранду в Тернополі, зазнавши мінімальної поразки з рахунком 0:1, яка дала зрозуміти, що переможець Першої ліги-2024/25 спроможний боротися на такому рівні.

Тим не менш, незважаючи на вищезгаданий гідний виступ Епіцентру, саме ЛНЗ сьогодні вдень має досягнути бажаного результату за рахунок умовного класу гравців. За версією букмекерів, фаворити — підопічні Пономарьова. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 1.60, тоді як потенційний успіх гостей оцінюється показником 6.80. Імовірність нічиєї представлена ​​коефіцієнтом 3.70.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ЛНЗ: Ледвій — Г. Пасіч, Муравський, Дідик, Драмбаєв — Нонікашвілі — Кузик, Рябов, Яшарі, Беннетт — Ассінор

Епіцентр: Білик — Танчик, Мороз, Григоращук, Климець — Хоакінете, Запорожець, Беженар, Коч, Кристін — Борячук

ЦІКАВІ ФАКТИ

1-й гостьовий матч Епіцентру в Чемпіонаті.

ЛНЗ може 20-й раз зіграти внічию в УПЛ.

Безвиграшна клубна рекордна серія ЛНЗ триває в Чемпіонаті 10 ігор: 7 нічиїх та 3 поразки, а домашня — 5 ігор: 3 нічиї та 2 поразки.

Нічийний всеукраїнський рекордний серіал ЛНЗ триває в УПЛ 7 матчів.

Підопічні Віталія Пономарьова з різних клубів можуть зазнати 20-ї поразки в Чемпіонаті.

30-й гол в УПЛ може забити Андрій Борячук (Епіцентр).

