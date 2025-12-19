Завершилася 1394 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Верховна Рада в першому читанні проголосувала за перейменування копійки на шаг. Нагадаємо, у вересні минулого року Національний банк України ініціював перейменування розмінної монети копійка на шаг. Там заявили, що після дослідження історії українського грошообігу фахівці дійшли висновку, що назва «копійка» — це символ московської окупації, а «шаг» зможе повернути українським монетам власну ідентичність.

- У ніч проти 18 грудня далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ успішно відпрацювали по компонентах російської ППО на військовому аеродромі «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму.

- Поліція Одеської області заявила про затримання військовослужбовців РТЦК та СП — їх підозрюють у побитті правоохоронця. Як зазначається, інцидент трапився кілька днів тому. Тоді дільничний офіцер поліції доставляв до одного з відділів Одеського РТЦК та СП чоловіка, який порушив правила військового обліку.

- У Запоріжжі збільшилася кількість людей, які постраждали внаслідок російського удару по місту 17 грудня. Постраждалі продовжують звертатися до лікарів. Станом на 18 грудня вже відомо про 35 поранених. Четверо з них ушпиталені в тяжкому стані.

- Екіпаж українського гелікоптера Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

З початку цієї доби відбулося 98 бойових зіткнень. Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Волфине, Рижівка, Рогізне, Голишівське, Попівка, Будівельне, Малушине, Прогрес Сумської області. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося три бойових зіткнення з ворожими військами. Крім того, ворог здійснив 56 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбивали три атаки противника поблизу Стариці та в напрямку Охрімівки. Одне боєзіткнення триває дотепер. На Куп’янському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників в напрямках населених пунктів Курилівка, Піщане, Петропавлівка та Куп’янськ. На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила чотири атаки у бік Червоного Ставу та в районах населених пунктів Новоєгорівка й Зарічне. Один бій триває. Дві ворожі атаки відбили Сили оборони на Слов’янському напрямку. Агресор проявляв активність у районах Серебрянки та Званівки. На Краматорському напрямку сьогодні боєзіткнень не фіксувалось. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 штурмових дій у районах населених пунктів Клебан-Бик, Плещіївка, Русин Яр та у бік Іванопілля, Степанівки і Софіївки. Два боєзіткнення в даний час тривають. На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 35 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Торецького, Нового Шахового й Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 28 атак противника. Бої тривають у семи локаціях. На Олександрівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Толстой, Олександроград, Степове, Вербове, Красногірське, Злагода, Рибне та у бік населених пунктів Іванівка, Лісне, Нове Запоріжжя. Сили оборони відбили дев’ять ворожих штурмів, ще п’ять боєзіткнень тривають. Авіаудару керованою авіабомбою зазнало Лісне. З початку доби на Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили сім атак окупантів в районі Солодкого, Гуляйполя та у бік Варварівки й Добропілля, ще три бойових зіткнення триває. Авіація противника завдала ударів по Гуляйполю та Тернуватому. На Оріхівському напрямку окупанти здійснювали одну атаку в напрямку Новоандріївки. Противник скинув авіабомби на Балабине та Малокатеринівку. На Придніпровському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

