Україна

Шахтар поділив очки з Карпатами в запальній бразильсько-українській самбі

Навіть дощ над стадіоном Україна не зміг погасити полум'я на футбольному полі.

Карпати — Шахтар, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Карпати — Шахтар 3:3

Голи: Ігор, 17, Бруніньйо, 77, Краснопір, 90+1 — Невертон, 9, Еліас, 23, Аліссон, 82



Карпати: Домчак — Полегенько, Бабогло, Педрозу, Мірошніченко — Чачуа (Федор, 85), Альварес, Танда (Бруніньйо, 46) — Костенко (Карабін, 74), Ігор (Краснопір, 57), Шах (Вітор, 73).



Шахтар: Різник — Конопля, Грам (Матвієнко, 78), Бондар, Азарові — Бондаренко, Марлон Гомес (Глущенко, 62), Судаков — Педріньйо да Сілва (Швед, 46), Еліас (Аліссон, 62), Невертон (Очеретько, 63).



Попередження: Краснопір, Мірошніченко — Азарові