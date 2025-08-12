Україна

Лідер Шахтаря поділився болючими словами у своїх соцмережах.

Атакуючий півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков повідомив у своєму Instagram про болючу втрату — смерть свого батька Віктора.

"Завтра в тебе мав би бути день народження… Але в Бога інший план на цей день. Ти був справжній, щирий, з добрим серцем та чистою душею!

В четвер ти мав би як завжди дивитись футбол, вболівати, переживати, а після гри набрати мені та сказати "Сынок, ты как всегда лучший"…

Ще позавчора з тобою згадували емоції з гендерпаті, як ти з усіма хлопцями спілкувався та кайфував "Ну ребята такие все классные, душевные, они мне как родные"

Хочу ще хоча б раз почути твою установку на гру "сынок, мяч круглый , поле ровное, у тебя все получится, ты самый лучший".

Не забувайте подзвонити рідним, ніколи не знаєш коли станеться "той самий день"…" — написав Судаков.