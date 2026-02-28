Україна

Керманич Епіцентру прокоментував поразку від Динамо Київ.

Кам’янець-подільський Епіцентр напередодні поступився київському Динамо у поєдинку вісімнадцятого туру української Прем’єр-ліги на полі суперників.

Динамо Київ — Епіцентр 4:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер новачків УПЛ Сергій Нагорняк прокоментував виступ власної команди.

"Позитив після матчу? Ну який позитив: добре, що тільки чотири пропустили. Ми просто втомились, хоча навіть після другого голу не зупинились та намагались щось робити. Переслідують індивідуальні помилки: там не добіг, там упав, там розіграв. До гола у Динамо не було моментів, проте цей пенальті...

А початок другого тайму просто катастрофічний, уже все було вирішено. Я їм пояснюю, куди можна, а куди не можна віддавати, але... Беру провину на себе, не достукався до когось.

Хочу сказати, що у наступному матчі ви побачите іншу команду. Я такого більше не допущу", — заявив український фахівець.

У наступному турі кам’янець-подільський Епіцентр вихідними зіграє вдома в чемпіонаті проти ковалівського Колоса.