Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Німеччини, який відбувся 28 лютого 2025 року.
Боруссія Д — Баварія, Getty Images
01 березня 2026, 08:30
Мюнхенська Баварія у матчі 24 туру німецької Бундесліги обіграла дортмундську Боруссію в Der Klassiker (3:2).
Напружений розвиток подій у протистоянні змусив чинного чемпіона поперерві відіграватись та виходити вперед за рахунком.
Однак "джмелі" не зупинялись, і відновили рівновагу наприкінці основного часу.
Утім, команда Венсана Компані все одно знайшла простір для чергового забитого гола на останніх хвилинах.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Боруссія Д — Баварія у рамках 24-го туру німецької Бундесліги-2025/26:
Боруссія Д — Баварія 2:3
Голи: Шлоттербек, 26, Свенссон, 83 — Кейн, 54, 70 (пен.), Кімміх, 87
Боруссія Д: Кобель — Джан (Бенсебаїні, 45+5), Антон, Шлоттербек — Коуту, Забітцер, Нмеча (Беллінгем, 75), Свенссон — Адеємі (Іначіо, 75), Баєр (Брандт, 75) — Сілва (Гірассі, 67).
Баварія: Урбіг — Лаймер (Бішоф, 90), Упамекано, Та, Станішич — Кімміх (Горецка, 90+2), Павлович — Олісе (Кім Мін Дже, 90+2), Гнабрі (Мусіала, 61), Діас — Кейн.
Попередження: Шлоттербек