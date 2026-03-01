Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Німеччини, який відбувся 28 лютого 2025 року.

Мюнхенська Баварія у матчі 24 туру німецької Бундесліги обіграла дортмундську Боруссію в Der Klassiker (3:2).

Напружений розвиток подій у протистоянні змусив чинного чемпіона поперерві відіграватись та виходити вперед за рахунком.

Однак "джмелі" не зупинялись, і відновили рівновагу наприкінці основного часу.

Утім, команда Венсана Компані все одно знайшла простір для чергового забитого гола на останніх хвилинах.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Боруссія Д — Баварія у рамках 24-го туру німецької Бундесліги-2025/26:

Боруссія Д — Баварія 2:3

Голи: Шлоттербек, 26, Свенссон, 83 — Кейн, 54, 70 (пен.), Кімміх, 87

Боруссія Д: Кобель — Джан (Бенсебаїні, 45+5), Антон, Шлоттербек — Коуту, Забітцер, Нмеча (Беллінгем, 75), Свенссон — Адеємі (Іначіо, 75), Баєр (Брандт, 75) — Сілва (Гірассі, 67).

Баварія: Урбіг — Лаймер (Бішоф, 90), Упамекано, Та, Станішич — Кімміх (Горецка, 90+2), Павлович — Олісе (Кім Мін Дже, 90+2), Гнабрі (Мусіала, 61), Діас — Кейн.

Попередження: Шлоттербек