НЕДІЛЯ, 1 БЕРЕЗНЯ, 18:30 ▪️ ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАРРЕН ІНГЛЕНД ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Арсенал підходить до гри в статусі лідера чемпіонату. Після переконливої перемоги 4:1 над Тоттенгемом у північнолондонському дербі команда Мікеля Артети знову продемонструвала, що здатна додавати у вирішальні моменти сезону. Атака на чолі з Віктором Йокересом набрала хід, а баланс між агресивним пресингом і контролем м’яча дозволяє "канонірам" диктувати умови навіть у топ-матчах.

На власному полі Арсенал виглядає особливо впевнено: лише одна осічка за сезон і різниця м’ячів +35 загалом у кампанії підкреслюють системність та зрілість команди. Важливо й те, що останні очні зустрічі з Челсі складаються на користь "червоно-білих" — серія без поразок триває вже десять матчів у всіх турнірах. Та й загалом "каноніри" не програють вже вісім поєдинків поспіль, проте деякі втрати очок, як наприклад із Вулвергемптоном, буде дуже болісними.

Челсі, попри п’яту сходинку напередодні нового туру, проводить нерівний сезон. Команда Ліама Росеньйора втрачає очки там, де не повинна — нічия з Бернлі після вилучення Веслі Фофана стала черговим прикладом нестабільності. Водночас у складі "синіх" достатньо індивідуальної якості, щоб створити проблеми будь-якому супернику.

Особливої уваги заслуговує Жуан Педро, який перебуває у відмінній формі, а також креативна зв’язка Коула Палмера та Педру Нету. Проте дисципліна й схильність пропускати у кінцівках матчів залишаються ахіллесовою п’ятою Челсі. До того ж Фофана пропустить гру через дискваліфікацію, а низка виконавців відновлюється після травм.

З огляду на турнірне становище та форму команд, фаворитом виглядає Арсенал. Втім, лондонське дербі рідко підкоряється логіці — Челсі потребує очок у боротьбі за Лігу чемпіонів, тому нас може чекати напружена й тактично насичена дуель. Очікується інтенсивний футбол із великою кількістю єдиноборств і моментів у перехідних фазах.