Україна

Угода розрахована до кінця сезону.

Львівський Рух на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з захисником Карпат Миколою Киричком.

Орендну угоду з 19-річним українцем розраховано до кінця нинішнього сезону. У складі Руху футболіст виступатиме під четвертим номером.

Киричок перебрався до Карпат у березні 2024 року. За цей час він відіграв два матчі за основну команду, а також провів вісім поєдинків за дубль у Другій лізі.

Після 17 турів Карпати та Рух набрали по 19 очок і посідають 10 та 11 місця відповідно в УПЛ.