Сергій Нагорняк поділився своїми думками після гри з Динамо.

Головний тренер Епіцентру Сергій Нагорняк прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти київського Динамо.

"Добре, що пропустили лише чотири м’ячі. Але позитив в тому, що навіть після другого пропущеного м’яча хлопці не зупинилися. Але в якийсь момент ми просто втомилися. Плюс, нас переслідують ті ж індивідуальні помилки, які були в першій частині сезону.

З іншого боку, до першого гола у Динамо і моментів-то не було, давайте говорити відверто. Ми знали, як буде грати наш суперник. Але VAR, пенальті — що тут зробиш? Ну і початок другого тайму просто катастрофічний. Втрата м’яча — 0:2, потім — 0:3, і все — гра закрита.

Вся вина за поразку — на мені, не дійшло до когось. Але нічого, рухаємося далі, ми в боротьбі і, повірте мені, в наступному матчі ви побачите трохи іншу команду. Але такого я більше не допущу", — наводить слова Нагорняка УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ — Епіцентр.