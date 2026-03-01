Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, який відбувся 28 лютого 2026 року.

Каталонська Барселона у матчі 26 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі здобула перемогу над Вільярреалом (4:1).

Центральна зустріч вікенду іспанському футболі завершилась упевненою перемогою команди Ганса-Дітера Фліка, яка стала можливою за рахунок хет-трику Ламіна Ямала.

У той самий час підопічні Марселіно на початку другої половини гри могли відповісти на два голи суперників до перерви, але лише наполовину виконали це завдання.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Барселона — Вільярреал у рамках 26-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26:

Барселона — Вільярреал 4:1

Голи: Ямаль, 28, 39, 70, Левандовські, 90+1 — Гує, 49

Барселона: Ж. Гарсія — Кунде, Кубарсі, Е. Гарсія, Бальде — Берналь (Араухо, 67), Фермін — Ямал (Бардагжі, 73), Ольмо (Педрі, 58), Рафінья (Рашфорд, 73) — Торрес (Левандовські, 67).

Вільярреал: Жуніор — Моуріньйо, Наварро, Вейга, Кардона (А. Гонсалес, 90) — Пепе (Олувасеї, 84), Комесанья (Парехо, 80), Гує, Молейро (Педраса, 68) — Перес (Б'юкенен, 68), Мікаутадзе.

Попередження: Берналь, Рафінья — Педраса