Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 18 серпня, розпочавшись о 18:00.

У рамках третього туру української Прем'єр-ліги-2025/26 луганська Зоря зіграє домашній матч проти криворізького Кривбасу.

ЗОРЯ — КРИВБАС

ПОНЕДІЛОК, 18 СЕРПНЯ, 18:00. СТАДІОН ДИНАМО ІМ. В, ЛОБАНОВСЬКОГО, КИЇВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КЛИМ ЗАБРОДА (КИЇВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Тиждень тому на головного тренера криворізького Кривбасу Патріка ван Леувена очікувало цікаве протистояння проти однієї з його колишніх команд у нашому чемпіонаті — харківського Металіста 1925, і тоді "червоно-білі" цілком упевнено здолали на власному полі колектив Младена Бартуловича. Після цього минув тиждень підготовки, і на нідерландського фахівця знову очікуватиме двобій проти ще однієї колишньої команди.

Однак від періоду роботи в луганській Зорі у ван Леувена, вочевидь, не може бути поганих спогадів за визначенням, оскільки саме після успішного виступу "мужиків" свого часу донецький Шахтар вирішив забрати до себе свого колишнього куратора клубної академії. Щоправда про те, як далі розгорталась кар’єра Патріка, краще не згадувати.

Але наразі нідерландець працює в геть новому проєкті Кривбасу, який змінив концепцію під час міжсезоння й тепер є дуже інтернаціональним клубом на нашій футбольній мапі. Із результатами на початку сезону складається наразі так-сяк, бо перед упевненою перемогою над Металістом 1925 була млява поразка від ковалівського Колоса (1:2), тож одностайних оцінок щодо виступів "червоно-білих" наразі немає.

А от щодо луганської Зорі, яка також змінила головного тренера після минулої кампанії, уже можна скласти певне враження. Бо на чолі команди знову працює досвідчений Віктор Скрипник, футбол якого добре знайомий багатьом нашим уболівальникам. У нього також був успішний період на чолі "мужиків", тож і український фахівець має певні сентименти до цього місця роботи, як і візаві за тренерським фахом.

Зоря почала сезон із нічиєї проти черкаського ЛНЗ (0:0), після чого обіграла Кудрівку (2:1). Усі ці матчі відбувались на стадіоні Динамо, як і відбуватиметься прийдешня зустріч, тож невдовзі луганцям таки доведеться подорожувати країною. Зокрема, на матч проти одеського Чорноморця в Кубку України наступними вихідними або в гості до СК Полтави ще за тиждень. Кривбас, до речі, гратиме проти Куликів-Білки та Оболоні відповідно, тож календар для команд наразі цілком приємний.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Віктора Скрипника. Так, на перемогу Зорі можна поставити з коефіцієнтом 2.69, тоді як потенційний успіх Кривбасу оцінюється показником 2.80. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.20.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Зоря: Сапутін — Пердута, Джордан, Янич, Башич, Жуніньйо — Слесар, Мічин, Саленко, Вакула — Будківський.

Кривбас: Кемкін — Юрчец, Конате, Вілівальд, Борхес — Задерака, Шевченко, Твердохліб — Микитишин, Парако, Мендоза.

ЦІКАВІ ФАКТИ

Бренд Кривбасу може поступитись у 290 матчі в УПЛ.

Криворіжці можуть забити 300 гол у чемпіонаті в гостях (ще два м’ячі) або 700 загалом (ще три).

Зоря не програє три матчі поспіль: дві перемоги, одна нічия.

Кривбас не перемагає на виїзді п’ять матчів поспіль: три нічиїх, дві поразки.

Команди Патріка ван Леувена можуть здобути 30 перемогу в чемпіонаті.

Петар Мічин (Зоря) може забити 10 гол.

35 гол в УПЛ може забити Артем Бондаренко, 30 — Георгій Судаков, 15 — Дмитро Криськів, 10 — Кевін, Єгор Назарина (усі — Шахтар), Дмитро Кльоц (Верес).

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди раніше зустрічались 34 рази: 10 перемог Кривбасу, п’ять нічиїх, 19 перемог Вереса. Різниця голів — 32:56. Найбільша перемога Зорі (2:0 / 2011, 2012), Кривбасу (5:0 / 2009).

ПОТОЧНА ФОРМА