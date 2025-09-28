Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 7-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють черкаський ЛНЗ та криворізький Кривбас.
Євгеній Пастух, фото ФК ЛНЗ
28 вересня 2025, 12:47
Черкаський ЛНЗ та криворізький Кривбас зіграють у сьомому турі української Прем'єр-ліги на Центральному в Черкасах.
Віталій Пономарьов, після перемоги наді львівським Рухом (1:0), залучив до стартового складу Пастуха в центр поля.
Патрік ван Леувен, на тлі перемоги над кам'янець-подільським Епіцентром (5:4), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.
ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Дідик, Горін, Кузик — Пастух, Рябов, Яшарі — Проспер, Ассінор, Беннетт.
Запасні: Ледвій, Самойленко, Каплієнко, Муравський, Дайко, Кисіль, Нонікашвілі, Танковський, Подоляк, Кравчук, Ейнел.
Запасні: Маханьков, Хома, Каменський, Флорес, Боржес, Я. Шевченко, Гонсалез, Лін, Мулик, Рохас, Ндомбазі.
Кривбас: Кемкін — Юрчец, Конате, Вілівальд, Бекавац — Задерака, Араухо, Твердохліб — Микитишин, Парако, Мендоза.
Гра ЛНЗ — Кривбас почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.