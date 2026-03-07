Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/8 фіналу Кубка Англії-2025/26 Ньюкасл Юнайтед зустрінеться з Манчестер Сіті.

Матч відбудеться в суботу, 7 березня, на стадіоні Сент-Джеймс Парк у місті Ньюкасл-апон-тайн. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Пепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.09, тоді як потенційний успіх Ньюкасл Юнайтед оцінюється показником 3.21. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.83.

Вихід господарів поля до наступного раунду турніру оцінюється в 2.32, а гостей — в 1.60.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Манчестер Сіті або нічия + тотал більше 2,5 (осн. час)", представлений показником 2.21.

Коефіцієнтом 2.67 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Омара Мармуша.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Результативна нічия (осн. час)". На нього можна поставити з показником 4.35.

Слідкуйте за матчем Ньюкасл Юнайтед — Манчестер Сіті на Football.ua.