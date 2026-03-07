Німеччина

Поляк відзначив гру англійського бомбардира.

Колишній нападник Баварії Роберт Левандовські висловився про форварда мюнхенської команди Гаррі Кейна.

"Гаррі забиває дуже багато голів. Він грає по-справжньому добре і чудово справляється. Завдяки йому я можу пишатися своїм рекордом ще сильніше.

Я знаю, що встановив його за 29 матчів. Якби я провів 34 матчі, то, гадаю, забив би ще більше", – сказав Левандовські.

Левандовські забив 41 м'яч у 29 матчах у Бундеслізі сезону-2020/21. Кейн має 30 голів у 24 поєдинках на даний момент.