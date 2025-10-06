Україна

Захисник Динамо Київ прокоментував нічию проти Металіста 1925.

Напередодні київське Динамо зіграло внічию проти харківського Металіста 1925 у домашньому поєдинку восьмого туру української Прем’єр-ліги.

Динамо Київ — Металіст 1925 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "біло-синіх" Костянтин Вівчаренко прокоментував виступ власної команди.

"Звісно, що незадоволені результатом, четвертий матч поспіль граємо внічию. Усі хвилюємось за результат, тому що для нас нічия — як поразка. Важко прийняти такий результат, але це футбол, будемо боротися далі, попереду ще багато ігор.

Тут потрібно швидко перелаштовуватися й забувати ті матчі, які вже зіграні. Наступна гра — найважливіша. Тоді програли, зараз зіграли внічию, тому немає задоволення. Але нічого страшного, будемо тренуватися, покращувати свою гру. Також дякую вболівальникам за підтримку.

Будемо аналізувати цей епізод із пропущеним голом. Тренерський штаб скаже нам, як потрібно було робити, і будемо рухатися далі", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо зіграє на виїзді проти луганської Зорі.