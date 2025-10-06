Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 5 жовтня 2025 року.
Динамо Київ — Металіст 1925, фото ФК Динамо Київ
06 жовтня 2025, 10:25
У домашньому матчі восьмого туру УПЛ київське Динамо зіграло внічию проти харківського Металіста 1925.
Команда Олександра Шовковського провела активний перший тайм на чужій половині й могла забити більше за один гол, яким у підсумку відзначилась.
Однак поперерві колектив Младена Бартуловича повернувся з м’ячем у відповідь, після чого господарі поля вже не змогли вдруге розкрити їхній захист.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Динамо Київ — Металіст 1925 у рамках 8-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:
Динамо Київ — Металіст 1925 1:1
Голи: Волошин, 35 — Литвиненко, 58
Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Біловар (Захарченко, 30), Тіаре, Вівчаренко — Буяльський (Піхальонок, 61), Михайленко, Шапаренко (Бражко, 76) — Волошин, Герреро (Бленуце, 76), Шола (Кабаєв, 60).
Металіст 1925: Варакута — Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк (Капінус, 75) — Калітвінцев, Калюжний, Литвиненко (Чурко, 90+1) — Антюх (Салюк, 90+2), Петер (Мба, 75), Рашиця (Когут, 83).
Попередження: Шола, Захарченко