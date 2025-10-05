Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Динамо Київ — Металіст 1925 1:1
Голи: Волошин, 35 — Литвиненко, 58

Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Біловар (Захарченко, 30), Тіаре, Вівчаренко — Буяльський (Піхальонок, 61), Михайленко, Шапаренко (Бражко, 76) — Волошин, Герреро (Бленуце, 76), Шола (Кабаєв, 60).

Металіст 1925: Варакута — Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк (Капінус, 75) — Калітвінцев, Калюжний, Литвиненко (Чурко, 90+1) — Антюх (Салюк, 90+2), Петер (Мба, 75), Рашиця (Когут, 83).

Попередження: Шола, Захарченко