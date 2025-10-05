Чотири матчі поспіль у чемпіонаті команда Олександра Шовковського ділить очки із суперниками.
Динамо Київ — Металіст 1925, фото ФК Динамо Київ
05 жовтня 2025, 17:27
Динамо Київ — Металіст 1925 1:1
Голи: Волошин, 35 — Литвиненко, 58
Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Біловар (Захарченко, 30), Тіаре, Вівчаренко — Буяльський (Піхальонок, 61), Михайленко, Шапаренко (Бражко, 76) — Волошин, Герреро (Бленуце, 76), Шола (Кабаєв, 60).
Металіст 1925:
Варакута — Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк (Капінус, 75) — Калітвінцев, Калюжний, Литвиненко (Чурко, 90+1) — Антюх (Салюк, 90+2), Петер (Мба, 75), Рашиця (Когут, 83).
Попередження: Шола, Захарченко