Україна

Сьогодні, 30 жовтня, відбудеться матч 1/8 фіналу Кубку України сезону-2025/26, у якому харківський Металіст 1925 зустрінеться з волочиським Агробізнесом.

Поєдинок пройде в Житомире на стадіоні Центральний. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція матчу Металіст 1925 — Агробізнес:

Металіст 1925 іде шостим в УПЛ із 16 очками та вибивав із Кубку Оболонь (2:0) і Колос Полонне (4:1), а у Агробізнеса, який вибивав Діназ (3:0) та Денгофф (2:0), 24 бали та четверта позиція в Першій лізі відповідно.