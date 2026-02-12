Інше

Всі в захваті від угоди мадридців з УЄФА.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно висловився щодо примирення мадридського Реала з УЄФА. Його слова наводить AS.

«Вчора ми отримали чудові новини про досягнуту угоду. Футбол перемагає, коли ми єдині. Це чудова новина, і ми дякуємо Чеферіну, Нассеру Аль-Хелаїфі та Флорентіно Пересу.

Я прошу оплесків для них, УЄФА, Асоціації європейських клубів та для Реала», – сказав Інфантіно.

Ранвше, Реал Мадрид заявив про угоду з УЄФА щодо юридичних наслідків створення Суперліги.