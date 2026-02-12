Інше

Футболіст раніше грав у клубі з 2023 по 2025 рік.

Український півзахисник Олександр Нойок офіційно став новим гравцем казахстанського клубу Атирау.

За інформацією Transfermarkt, 33-річний футболіст приєднався до команди на правах вільного агента та підписав угоду до 31 грудня 2026 року.

Попереднім клубом Нойка був Кизилжар, за який він виступав із початку 2025 року. За цей час українець провів 26 матчів і забив один м’яч.

Атирау вже знайома команда для Нойка: тут він грав з зимової частини сезону 2023 року по зиму 2025 року. У складі клубу він провів 58 матчів та відзначився шістьма голами.