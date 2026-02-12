Український півзахисник Олександр Нойок офіційно став новим гравцем казахстанського клубу Атирау.

За інформацією Transfermarkt, 33-річний футболіст приєднався до команди на правах вільного агента та підписав угоду до 31 грудня 2026 року.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений «Атырау» ОФК | RFC “Atyrau” (@fc_atyrau)

Попереднім клубом Нойка був Кизилжар, за який він виступав із початку 2025 року. За цей час українець провів 26 матчів і забив один м’яч.

Атирау вже знайома команда для Нойка: тут він грав з зимової частини сезону 2023 року по зиму 2025 року. У складі клубу він провів 58 матчів та відзначився шістьма голами.